كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم عبد الخالق "للفجر الفني" النقد الذي تعرضت له دليل على نجاح الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الممثل الشاب انه سعيد جدا بردود الافعال حول شخصيه "مازن" برغم النقض الذي تعرضت له هذا دليل على نجاح دوري سعيد بالاحداث التي ادت الدور بشكل جيد والجمهور اشاد به.

واضاف ان الفريق العمل كانوا متعاونين جدا وبنساعد بعض خارج الكواليس ايضا، وتابع النجوم الكبار مثل عزت العلايلي وميرفت امين وصلاح عبد الله نجوم اضافه لاي عمل فني، وكنت اشاهدهم على الشاشه فقط اما الان امثل معهم.