كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم عبد الخالق "للفجر الفني" النقد الذي تعرضت له دليل على نجاح الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واضاف ان الفريق العمل كانوا متعاونين جدا وبنساعد بعض خارج الكواليس ايضا، وتابع النجوم الكبار مثل عزت العلايلي وميرفت امين وصلاح عبد الله نجوم اضافه لاي عمل فني، وكنت اشاهدهم على الشاشه فقط اما الان امثل معهم.
واشار أن الشي الذي جذبه لتقديم شخصيه لان مختلفه تماما عن شخصيته الحقيقيه تحدي بالنسبه لي اني امثل شخصيه وشخصيتي تلاقيت تعليقات من اقاربي واصدقائي انها شخصيه مختلفه تماما، شخصيه مازن شخصيه كلها حقل واستغلال، مكسب كبير جدا اني اعمل شخصيه دي مكسب كتير ليا.
ويذكر ان اخر اعمال الفنان كريم عبد الخالق مسلسل علامه استفهام ، الذي تم عرضه في رمضان 2019 ، المسلسل بطوله محمد رجب ، احمد هيثم زكي ، ميرهان حسين ، ادوارد ، عبدالرحمن ابو زهره ، كريم عبد الخالق ، اسلام حافظ ، اخراج سميح النقاش ، تأليف اسلام حافظ جدير بالذكر اخر عمل له مسلسل الاب الروحي ، بطوله محمود حميده ، سوسن بدر ، احمد فاروق فلوكس ، محمد عز ميرهان حسين ، مهند حسني ، مي سليم ، ميدو عادل ، ولاء الشريف ، محمد محمود عبد العزيز ، ايهاب فهمي ، عايده رياض ، عزت ابو عوف ، احمد عبد العزيز ، دياب ، دنيا عبد العزيز ، كارولين عزمي ، لطفي لبيب ، محمد علي رزق ، مايان السيد ، اخراج تامر حمزه ، تأليف هاني سرحان ، انتاج ، مجموعه فنون مص