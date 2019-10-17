تراند اليوم : نبيلة عبيد : قررت التخلي عن فكرة إنجاب أطفال بسبب رشاقتي و عملي

تحدثت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن تفاصيل تخص حياتها الشخصية والفنية، خاصة فيما يخص عدم إنجابها لأبناء.

نبيلة قالت إنها انشغلت بنجوميتها كثيرا لدرجة إنها لم تفكر في حياة زوجية وتكوين أسرة، وأوضحت: “كان لدي هدف محدد وأصررت عليه وهو صنع اسم نبيلة عبيد لذا تخليت عن الكثير مثل الحياة الزوجية والإنجاب رفضت كل هذا من أجل الفن والنجومية”.

الفنانة المصرية أضافت: “كنت أحافظ على رشاقتي وأخشى عليها من الانجاب، أخاف أخلف جسمي يبوظ فأنا حالة استثنائية”، وتابعت: “كما لا أريد زوجا يجبرني على التخلي عن الفن من أجل الحياة الأسرية”.

وعما إذا كانت شعرت بالندم على هذا القرار، أكدت أنها لم تمر بلحظة ندم واحدة لعدم تكوينها أسرة وإنجاب أطفال، مؤكدة أنها تشعر بأنها محاطة دائما بجمهور يشعرها بأنها تنتمي إليهم، كما أنها تجد السعادة والاكتفاء في أعمالها الفنية.

Advertisements

وأضافت أن نجمات هذا الجيل لا يفكرن بنفس طريقتها، بل يفضلن أن يكون لديهن حياة أسرية أو على الأقل إنجاب طفلا حتى لو لم ينجح زواجها، فيما يأتي الفن لديهن في المرتبة الثانية، لكنها لم تفكر بهذه الطريقة أبدا وكانت تعطي الفن أولوية كبرى.

ونبيلة عبيد تزوجت 5 مرات، كانت الزيجة الأولى من مكتشفها المخرج عاطف سالم، ثم تزوجت من المخرج أشرف فهمي، كما تزوجت من الدكتور أسامة الباز، فيما صرحت من قبل أنها تزوجت في السر مرتين بشخصيات عربية لم تكشف عن اسميهما.