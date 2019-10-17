تراند اليوم : بالفيديو – ابنة أصالة تؤكد خبر أنفصالها عن طارق العريان

نشرت ابنة الفنانة اصالة “شام” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى خاصية الاستورى زاد من الشكوك حول انفصال والدتها عن المخرج طارق العريان.

وعلقت شام على الفيديو قائلة :”الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك… والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل”.

ويبدو أن الغموض الممزوج بالحزن يسيطر على حياة الفنانة أصالة هذه الأيام، ففي خطوة غير متوقعة حذفت المطربة السورية كل صور زوجها المخرج طارق العريان، من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيسبوك وتويتر خاصة أن أصالة كانت تحرص على ان تزين صفحاتها صور العائلة وزوجها.

ورددت بعض المصادر قريبة من أصالة أنها بالفعل تمر بخلافات زوجية تتكتم على تفاصيلها، وربما ينتهي الأمر بقرار الانفصال.