اصابة الممثل فرحان اختر أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عانى ممثل بوليوود فرحان اختر من كسر في يده، خلال جلسة التدريب المكثف، لشخصيته التي يلعبها في فيلمه القادم “توفان “، من إخراج رابيش اوبراكاش ميهرا.

اطلع فرحان يوم الأحد 13 أكتوبر جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، Instagram على صورة أظهرت يده وتقرير بالأشعة السينية.

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وكتب على اختر على موقع Instagram: “عندما تلعب الطبيعة لعبة تيتريس، فهذه هي أول إصابة لي في الملاكمة. كسر خطي في اللوح بين عظام الرسغ في اليد”.

وقد انضم فرحان إلى فيلم ميهرا بعد ست سنوات، من أجل تصوير “توفان ” الذي يجسد فيه النجم الهندي شخصية لاعب ملاكمة محترف.

من المتوقع عرض فيلم اختر الجديد ‘Zindagi Na Milegi Dobara’ على الشاشات الكبيرة العام المقبل في 2 أكتوبر، هذا إلى جانب إطلاق فيلمه الأخير “ذا سكاي إذ بين” من بطولة النجمة بريانكا شوبرا، في أكتوبر الحالي، أخرج فيلم “ذا سكاي إذ بين” شونالي بوس، وقد عرض في السابق بمهرجان مونتريال السينمائي الدولي.