ياسمين رئيس ترد على أنباء طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس حالة من التساؤلات حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، بسبب تغريدة كتبتها عبر حسابها على «تويتر».

ياسمين قالت في التغريدة: «في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قويه لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي»، وهو ما تسبب في تردد أنباء عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها.

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الفنانة المصرية ردت على هذه الأنباء بتغريدة أخرى على موقع “تويتر”، قالت فيها: “من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش”.

وطالبت الصحفيين بتحري الدقة، بقولها: “ياريت الإخوه الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكراً”.

وياسمين رئيس تعيش حياة زوجية مستقرة مع زوجها هادي الباجوري منذ سنوات، حيث صرحت لأكثر من مرة أنه الداعم الأول لها في كل نجاحاتها الفنية.