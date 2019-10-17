كاظم الساهر يعلّق على شائعة وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا الكثير من الشائعات حول وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر.

حيث قيل إن الساهر توفي إثر تعرضه للتسمم من زوجته المغربية، وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء بشكل كبير، وهو ما أقلق معجبي الفنان بشكل كبير.

الفنان العراقي خرج عن صمته لينفي صحة هذه الشائعات تماما، حيث قال في تصريحات لبرنامج Et بالعربي، إنه بخير ولا صحة لهذه ‏الشائعات.‏

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يذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر كان قد احتفل بخطوبته على التونسية سارة في شهر مارس عام 2018، بعد فترة عزوبية طويلة، وقد رفض مؤخرا الحديث عن موعد الزفاف.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر قد احتفل بزفاف نجله الأصغر “عمر” على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش، مساء الجمعة 30 أغسطس.

الحفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى، واقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين، وحرص الساهر على استقبال الحضور بنفسه بترحاب شديد.

وقدم الفنان العراقي أغنية خصيصا لابنه كهدية منه لابنه وعروسه، كما أشعل الحفل بالكثير من أجمل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور.