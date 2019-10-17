الشارقة: تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون يوم السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول)، ثلاثة معارض ضمن برنامجها لخريف 2019 وهي: «باني عبيدي: أرض المرح»، و«منير شهرودي فارمنفرمايان: شروق، غروب»، و«مشروع مارس 2019».

يقام معرض «شروق غروب» بالتعاون مع المتحف الإيرلندي للفن الحديث، وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وريتشل توماس قيّم أول في المتحف الإيرلندي، ويستمر حتى 28 ديسمبر 2019 في استوديوهات الحمرية.

يضم المعرض الاستعادي لأعمال الفنانة الراحلة منير شهرودي فارمنفرمايان التي تعدّ واحدة من أبرز الفنانات في إيران، ويرصد مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من ستة عقود، من خلال أكثر من 70 عملاً بين الرسم والنحت وتصاميم المجوهرات، إلى جانب الأعمال الورقية والكولاج.

ولدت فارمنفرمايان عام 1924 في قزوين بإيران، وانتقلت إلى نيويورك عام 1945 لدراسة الفن والأزياء، وخلال تلك الفترة، جمعتها صداقة مع فنانين من أمثال فرانك ستيلا وآندي وارهول. وفي عام 1957 عادت إلى إيران؛ وبعد اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، غادرت مجدداُ واستقرّت في نيويورك. وأتيحت لها العودة بشكل نهائي عام 2004 إلى إيران، حيث استعادت مكانتها في المشهد الفني الإيراني.

أما معرض «أرض المرح» فيقام في بيت السركال في ساحة الفنون، ويستمر حتى 12 يناير/ كانون الثاني 2020 وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس المؤسسة، وناتاشا جينوالا قيّمة مساعدة في متحف جروبيوس باو في برلين.

اهتمت أعمال باني عبيدي الفنية على مدار 15 عاماً، بطرح أسئلة حول الذاكرة الشخصية والوطنية وعلم السياسة الطبيعية، عبر مقاربة عدساتها لباكستان الحاضر، وتاريخ جنوب آسيا بشكلٍ عام. ومن خلال حس دعابة ساخر والاهتمام بالجوانب الأدائية للحياة اليومية، قاربت الفنانة مواضيعها عبر طاقم تمثيلي مكوّن من أبطال - حقيقيين ومتخيلين، بهدف تحديد مكان ما والتعريف بثقافته. ويشتمل هذا المعرض على فيديوهات وصور فوتوغرافية وأعمال صوتية وتركيبية، إلى جانب عملين جديدين أنتجتهما الفنانة بتكليف من المؤسسة.

فيما يقام معرض «مشروع مارس 2019» في بيت الشامسي في ساحة الفنون، وساحة الخط، وبيت الحرمة في ساحة المريجة ويستمر حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2020، وهو من تقييم ريم شديد.

ومشروع مارس هو برنامج إقامة سنوي للفنانين، يوفر فرصاً للبحث وتفعيل وتقديم أعمال محدّدة الموقع من خلال زيارات ميدانية، والمشاركة في فعاليات المؤسسة المختلفة.

يقدم المعرض في دورته السادسة أعمال مجموعة من الفنانين الشباب، هم: أسماء بلحمر وفرح القاسمي ومي راشد وسعيد المدني من الإمارات، وفلوة ناظر من السعودية، وماريو سانتاييا من كولومبيا. حيث يستكشفون عدداً من القضايا التي تتضمن العلاقات بين العمارة والبيئة، بالإضافة إلى الممارسات التراثية والمعاصرة.

تستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.

