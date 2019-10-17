أحمد الفيشاوي يستعد لمواجهة "أشباح أوروبا" في بلغاريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الفنان المصري أحمد الفيشاوى التدريب يوميا وبشكل منتظم لتصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أشباج أوروبا" أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
ونشر الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" من كواليس التصوير وظهر في الفيديو وهو يتدرب بحماس شديد على أداء مشاهد وحركات صعبة.
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورت عدة مشاهد من فيلم "أشباح أوروبا" في مناطق متفرقة بالقاهرة مثل الحطابة بالقلعة ووسط البلد وجمعتها المشاهد بالفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.
واستقر الفنان محمد حماقي مخرج الفيلم على السفر إلى بلغاريا لتصوير عدد من مشاهد الفيلم هناك، ويسافر كل طاقم العمل الأحد المقبل.
وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020.
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