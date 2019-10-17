علي ربيع ومصطفى خاطر معا في مسلسل رمضاني جديد

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هشام لاشينالخميس 2019/10/17 09:15 م بتوقيت أبوظبي
مصطفى خاطر وتامر مرسي وعلي ربيع
كشف الممثل المصري مصطفى خاطر عن مسلسل جديد يجمعه بزميله في مسرح مصر علي ربيع، مع المنتج تامر مرسي، للعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "أنستقرام".
ونشر مصطفى خاطر صورة له رفقة علي ربيع والمنتج تامر مرسي، معلقاً عليها: "رمضان 2020 إن شاء الله"، دون الكشف عن تفاصيل المسلسل الجديد أو النجوم المشاركين فيه.
وكان آخر أعمال علي ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض، رمضان الماضي، أما مصطفى خاطر فشارك في نفس الموسم بمسلسل "طلقة حظ".
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