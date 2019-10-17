مسرحية "لوكاندة الأوباش" تستعد للحاق بموسم الرياض للترفيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان حسن الرداد عن مشاركته بموسم الرياض المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية استعراضية جديدة هي "لوكاندة الاوباش".



ونشر ماجد المصري وحسن الرداد صورة من بوستر المسرحية على موقع "أنستقرام" ويشارك في بطولة العرض المسرحي كل من الفنانة بوسي ومحمد عز والعمل من إخراج د.أشرف زكي.

وعن مشاركة العرض في موسم الرياض للترفيه، قال د.أشرف زكى مخرج العمل لـ"العين الإخبارية": "لوكاندة الأوباش مجرد فكرة ولم تتحول إلى واقع حتى هذة اللحظة، التقيت نجوم العرض منذ شهرين، ولم نجتمع بعد ذلك لوضع الصورة النهائية للعرض أو تحديد موعد لبدء البروفات".





يشار إلى أن موسم الرياض بدأت فعالياته 11 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 70 يوما ومن المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويتضمن عدداً كبيراً من الأنشطة والحفلات والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، وتشارك 6 عروض مسرحية في الفعاليات، هي "الملك لير، و3 أيام في الساحل، وحزلقوم، وعلاء الدين والعفريت، وجريمة في المعادي، وعرض لفرقة مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي".