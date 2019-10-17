"ريما" يطلق أول ملصق "3D" في السينما المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الشركة المنتجة للفيلم المصري "ريما"، أول ملصق مصمم بتقنية "3D" في السينما المصرية، ظهرت به الفنانة القديرة هالة فاخر.

وبتحريك "الماوس" على الملصق الترويجي للفيلم تتحرك الصورة بأبعادها المختلفة، بالإضافة إلى تحرك اسم الفيلم وأسماء القائمين عليه في تجربة هي الأولى من نوعها في صناعة السينما بمصر.

ونشرت شركة "ميكرز" للإنتاج الفني المنتجة للفيلم، صورة الملصق الذي صممه أحمد عامر، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

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وتدور أحداث فيلم "ريما" في إطار تشويقي حول فتاة صغيرة تدعى "ريما" ترى المستقبل، وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة من الله لها أم لعنة على أقرب الناس إليها؟، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الفيلم بطولة مايا نصري ومحمد ثروت والطفلة ريم عبدالقادر وهالة فاخر وإيهاب فهمي وفراس سعيد ومها نصار والسعودي عبدالحميد العوام.

كما يضم عددا من ضيوف الشرف مثل: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة، الفيلم من إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني، وتأليف أحمد أنور، ومن إخراج معتز حسام.