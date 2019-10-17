ياسمين رئيس تضع حدًا للإشاعات… هذا ما قالته

“في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قويه، لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة، بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي“، هذه الكلمات التي كتبتها الممثلة ياسمين رئيس في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر، كانت كفيلة بأن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح سيرتها على كل لسان، خصوصًا بعد أن استوحى رواد مواقع التواصل من هذه العبارات ان ياسمين قد انفصلت عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وراحت تعبّر عن حزنها في تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر هذه الاشاعة كالنار في الهشيم.

لم يمضِ ساعات على هذه الاقاويل حتى خرجت “رئيس” عن صمتها، نافية كل ما انتشر، مؤكدة ان لا صحة لكل الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقتها بزوجها جيدة جدًا ولم يفترقا انما الامور تسير على ما يرام. وقد كتبت ياسمين في تغريدة عبر تويتر: “من مبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش. ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكرًا“.

تغريدة ياسمين التي اوضحت من خلالها الامور نالت اعجاب المتابعين، خصوصًا جمهورها الذي يحبها ويهتم بأن تبقى سعيدة وناجحة في حياتها المهنية والخاصة، متمنين ان يبعد الله عنها اي سوء وان تستمر في عطائها ونجاحها وحاضنة لأسرتها وعائلتها وابنها الوحيد سليم.