ممثّلة تركيّة تضربُ بعرض الحائط الانتقادات وتتزوّج مخرجًا يكبرها بـ 19 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من كلّ الانتقادات التي تعرّضت لها الممثلة التركية الشّابّة هازار إيرجوتشلو، الشّهيرة باسم أيلول في مسلسل "مد وجزر"، بسبب العلاقة العاطفيّة التي تجمعها مع المخرج التركيّ أنور أونلو، الذي يكبرها بـ 19 سنة، إلا أنَّ ذلك لم يمنعها من إكمال طريقها معه وقبوله كزوجٍ لها عندما عَرض عليها الزّواج.

وبحسب مصادر صحفية تركيّة قام أنور أونلو، البالغ من العمر 46 عامًا، عرض الزّواج على هازار إيرجوتشلو، 27 عامًا، وأنّ الأخيرة وافقت بشكل رسميّ.

ويعود تاريخ علاقة الطّرفين إلى الأشهر الأولى عام 2018 عندما نجحت عدسات الصّحفيين في رصد هازار وأونلو سويًا بعد سهرة جمعتهما مع مجموعة من أصدقائهما، بعد محاولاتها العديدة بإخفاء علاقتهما عن الجميع، ومنذ ذلك الحين وعلاقتهما تتلقّى سيلاً واسعًا من الانتقادات السّلبيّة التي تشدّد على فارق السّنّ الكبير بينهما.

كما أحدثت صورهما سويًا الكثير من السّخرية بين روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، لاعتبارهم أنَّ أونلو يبدو كجدّها في الصّور.

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ويبدو أنّ الطّرفين ضربا كلّ تلك الانتقادات بعرض الحائط من اللّحظة الأولى؛ إذْ لطالما علّقت هازار بأنّها سعيدة بعلاقتها المستقرّة، وكشفت عن صفاته المحبّبة قائلةً: "ذكاؤه، وهو أكثر انسان استمتع بالتّواجد إلى جانبه".

ولطالما علّق أنور أونلو قائلاً: "أنا وهازار سعيدان جدًا بعلاقتنا، ولم أعرف فارق العمر الذي بيننا، إلا من الصّحافة. لذا، فإنّني لا أكترث للتعليقات السّلبيّة الموجّهة لنا، ولا أهتمّ بما يتمّ تداوله عنّا؛ لأنّ هازار إنسانة رائعة تأثّرتُ بها عندما رأيتها للمرّة الأولى ومازلتُ أتأثّر بها".