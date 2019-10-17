بطلةُ "عروس بيروت" تُفاجئ الجمهور بتصريح غريب.. ما علاقة سيرين ونادين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص" التي تشارك في بطولة مسلسل "عروس بيروت" بدور ثريا إلى جانب الفنان ظافر العابدين، أنّها لا تُنافس نجمات الفنّ في بلدها وعلى رأسهنّ سيرين عبد النور، ونادين نسيب نجيم.

وقالت بصيبص في تصريحات تلفزيونيّة، إنّها تُحبّ سيرين عبد النور ونادين ونجيم، وفكرة المنافسة لا تُشغل تفكيرها، مشيرة إلى أنّها لا تُجيد المنافسة، كما أنّها ليست من ضمن الوسط الفنيّ، أو أنها ممثلة حتى تدخل على خطّ التّحدّي.

وأثار تصريح الفنانة استغراب متابعيها خاصّة، وأنّها تحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور نتيجة عرض مسلسلها "عروس بيروت"، متسائلين عن سبب نفيها بأنّها ممثلة رغم أنّها قدّمت مجموعة من الأعمال الفنيّة بين الدراما والسّينما.

في المقابل، اعتبر طرف من الجمهور أنّ كارمن بصيبص ظهرت بقدرات فنيّة أقوى من النجمتين سيرين عبد النور ونادين نجيم، لافتين إلى أنّ تصريحها كان مقصودًا ودبلوماسيًا، حتى لا يُفهم بطريقة خاطئة.

Advertisements

وكتبت إحدى معجباتها:" هي أفضل من نادين وسيرين من كل النواحي، بصراحة شوفتها على الشاشه أهضم وأخف على القلب منهم يعني بتريح العين وصوتها هادي مش متلهم وفوق هيك متواضة، مع إنه أعمالها أهم وأحلى من أعمالهم ومتنوعة وعملت مع ممثلين مهمين متل كريم عبد العزيز وظافر وقريبا مع أحمد عز يعني بصراحة المستقبل قدامها".

وتشارك الفنّانة بصيبص في مسلسل "عروس بيروت" الذي بدأ عرضه الشّهر الماضي، ورغم أنّ العمل تعرّض لانتقادات واسعة غير أنّه حظي بمتابعة لا يُستهان بها، ويتصدّر اسمه محرّك البحث "جوجل" ومواقع التّواصل.

كما أوضح البعض أنّ ترابط قصّة المسلسل لم تكن مناسبة، إضافة إلى عدم إجادة الممثّل ظافر العابدين للهجة اللبنانية، وكذلك مقارنته بالنسخة الأجنبية من المسلسل، التي لقيت هي الأخرى مشاهدة كبيرة بين المتابعين.