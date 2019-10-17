إليسا.. جرأة في الرد والانتقادات أصبحت "آخر همها"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ إجابات الفنانة اللبنانية إليسا محط أنظار المتابعين لجرأتها من جهة ولعدم اكتراثها من جهة أخرى لانتقاداتهم التي يوجهونها إليها.

وتحدثت الفنانة اللبنانية في كثير من المناسبات واللقاءات الإعلامية عن أنها لا تُعير الكثير من الأمور أية اهتمام، خاصة إذا تعلق الأمر بردود فعل الجمهور على موقف أو تصرف ما قامت به.

"فوشيا" ترصد في هذا الفيديوغراف كيف أصبحت أغلب المواضيع في حياة إليسا "آخر همها".