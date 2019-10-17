رانيا يوسف تثير الجدل بجلسة تصوير على البحر

اثارت النجمة رانيا يوسف الجدل بجلسة تصوير جديد لها من على البحر وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيدوهات الانستجرام. وظهرت رانيا يوسف في الاطلالة من علي البحر بفستان أبيض قصير. ومن ناحية اخري تنتظر "يوسف" عرض مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" خلال الايام المقبلة علي شاشات التلفزيون. المسلسل بطولة كلا من: رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم Advertisements قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى. قد يهمك ايضاً: رانيا يوسف ترد على أسئلة الجمهور حول إطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في الجيم على "إنستغرام"

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