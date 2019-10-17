هشام عباس يطرح أغنيته الخامسة "خليك هنا" من ألبومه الجديد

طرح اليوم الخميس، الفنان هشام عباس، أغنيته الخامسة "خليك هنا" -Lyrics Video- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.



الأغنية هي إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس الغنائي الجديد الذى سيطرح فى الأسواق قريبًا، ومن كلمات محمد جمعة، وألحان محمد النادي وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركتي "مزيكا وعالم الفن".



يُذكر أن الفنان هشام عباس قام بطرح أربع أغنيات من ألبوم هشام عباس الجديد من قبل هي "شاري بالغالي" و"حذرتك" و"إهربي" و"عامل ضجة"، وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابية.

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يقول مطلع أغنية "خليك هنا":..

خليك هنا خليك قرب هات عينى في عينيك الليالي وانت وأنا عليا البعد مدوب فيا قلبي داب وشوقى مستنى ليل نهار بنادي والله عليه أنت تيجي ياللي بحلم بيك أصل انت غالي روحى فيك