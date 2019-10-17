شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وشاكيرا يرحبان بالمشاركة سويا فى Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس لدى النجمة العالمية جنيفر لوبيز أي مشكلة في مشاركة النجمة شاكيرا بعرض الـ " هاف تايم " لبطولة Super Bowl لعام 2020.

super bowlو هى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية وتقام عادة فى بداية شهر فبراير.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Naughty Gossip " تقرير يؤكد أن القائمين علي Super Bowl كانوا قلقين بشأن موافقة جنيفر علي تقديم عدد من الأغنيات مع نجمة أخرى، خاصة إذا كانت شاكيرا

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وأكد مصدر للموقع أن جميع المقربين من لوبيز عرفوا الخبر من الصحف والمواقع الفنية، و تفاجأوا بموافقتها علي مشاركة مطربة أخري في Super Bowl،

وأكد موقع " جوسيب كوب " أن كل ما تردد ما هو إلا قصة ملفقة تماما ، و لم يفعل لوبيز وشاكيرا شيئًا سوى الثناء على بعضهما البعض والتحدث عن مدى سعادتهما بالمشاركة معا في حدث ضخم مثل Super Bowl .



لوبيز وشاكيرا