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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وشاكيرا يرحبان بالمشاركة سويا فى Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس لدى النجمة العالمية جنيفر لوبيز أي مشكلة في مشاركة النجمة شاكيرا بعرض الـ " هاف تايم " لبطولة Super Bowl لعام 2020.
super bowlو هى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية وتقام عادة فى بداية شهر فبراير.
بدأت الشائعة بنشر موقع " Naughty Gossip " تقرير يؤكد أن القائمين علي Super Bowl كانوا قلقين بشأن موافقة جنيفر علي تقديم عدد من الأغنيات مع نجمة أخرى، خاصة إذا كانت شاكيرا
وأكد مصدر للموقع أن جميع المقربين من لوبيز عرفوا الخبر من الصحف والمواقع الفنية، و تفاجأوا بموافقتها علي مشاركة مطربة أخري في Super Bowl،
وأكد موقع " جوسيب كوب " أن كل ما تردد ما هو إلا قصة ملفقة تماما ، و لم يفعل لوبيز وشاكيرا شيئًا سوى الثناء على بعضهما البعض والتحدث عن مدى سعادتهما بالمشاركة معا في حدث ضخم مثل Super Bowl .
لوبيز وشاكيرا
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