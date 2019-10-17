شكرا لقرائتكم خبر عن "بعلم الوصول" يواصل مغامرته الدولية فى مونبيليه وساوبولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفيلم المصري الروائي الطويل بعلم الوصول مشاركاته في المهرجانات الدولية الكبرى، حيث يسافر فريق العمل لمدينة مونبيليه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المقام في الفترة من ١٨ لـ ٢٦ أكتوبر الجاري، ويعرض الفيلم مرتين يومي٢٣ و٢٥ من الشهر نفسه .

ويتوجه الفيلم بعدها إلى مدينة ساو باولو البرازيلية ليشارك في مسابقة المخرجين الجدد في مهرجانها السينمائي الدولي المقام في الفترة من ١٧ ل٣٠ من الشهر الجاري، ويقام للفيلم أربعة عروض في أيام ١٩ و٢٠و٢٣ و٢٥ من الشهر الجاري.

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

ويشارك في بطولة فيلم "بعلم الوصول" بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبد القادر.





الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.