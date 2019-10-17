شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ينتهى من تصوير مشاهد البنسيون فى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم إياد نصار من تصوير مشاهد ديكور البنسيون الخاصة بمسلسل حواديت الشانزليزيه داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويتبقى له المشاهد الخارجية فى العديد من الأماكن المتفرقة، وبذلك يكون أنتهى من تصوير العمل تماما، بعد 3 اشهر استغرقها صناع المسلسل ما بين تحضيرات وتصوير، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة من إنتاج شركة سينرجى

وفى سياق متصل، يواصل مخرج العمل مرقس عادل مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصوير المسلسل للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض الجماهيري حسب الخطة الإنتاجية لـ سينرجى .

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مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.