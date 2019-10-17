شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب.. ماجد المصرى يعود للمسرح بـ"لوكاندة الأوباش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من الغياب يعود النجم ماجد المصرى للمسرح من جديد، حيث أعلن عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلاً: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.





يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" لمحمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز ومحمد سعد.

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يشار إلى أن ماجد المصري يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.