إيمي طلعت زكريا تنشر رسالة من والدها بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدها تعلن بها عن رسالة على لسانه.

وكتبت إيمي، على لسان والدها: "أنا شايف وسامع وحاسس بكل حاجة عملتوها عشاني، أنا مبسوط قوي أني قدرت أخليكم تحبوني كده، وقدرت أخليكم تضحكوا".

وتابعت إيمي: "ادعولي كتير عشان تهونوا عليا وحدتي، وخليكم دايما فاكرني وكل ما تشوفوني ادعولي عشان ده بيساعدني قوي، هوحشكم لكن مش هتوحشوني عشان أنا معاكم، إلى اللقاء".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عزر ناهز الـ59 عاما.