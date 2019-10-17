هنا الزاهد تطلب من جمهورها المساعدة لإغلاق صفحة مزيفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
طلبت الفنانة هنا الزاهد المساعدة من جمهورها، في إغلاق إحدى الصفحات المنسوبة لها على موقع الصور "إنستجرام".
وشاركت هنا جمهورها صورة للصفحة المزورة، والتي يتابعها أكثر من مليون شخص، معلقة: "الأكونت ده مش أنا ياريت كلكوا تعملوا ريبورت، الأكونت الوحيد بتاعي عليه العلامة الزرقا".
جدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد كانت تعرضت لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل، وأعلن عن ذلك زوجها الفنان أحمد فهمي، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من المستشفى، وتحسنت حالتها مؤخرًا.
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