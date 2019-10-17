فيديو| مزيكا تطرح "خليك هنا" لهشام عباس من ألبوم "عامل ضجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرحت شركة مزيكا أغنية خليك هنا للفنان هشام عباس، عبر قناتها على يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد نادي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهي خامس أغنيات ألبوم عامل ضجة.

وسبق أن طرحت مزيكا 4 أغانٍ هي عامل ضجة، حذرتك، اهربي، شاري بالغالي.