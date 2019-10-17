محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان محمد إمام صورة له من داخل إحدى صالات الجيم، عبر حسابه على إنستجرام. وعلق على الصورة: "مش عارف ليه الرجوع للجيم بيفكرني بأول يوم مدرسة". وينتظر إمام عرض فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| محمد إمام يعود للجيم: "كأنه أول يوم مدرسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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