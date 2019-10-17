محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 16 أكتوبر، فيلم "بين بحرين" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر. وحقق الفيلم في أول أيام عرضه، إيراد قُدر بـ 7 آلاف 858 جنيهًا. "بين بحرين" من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيامه.. "بين بحرين" يحقق إيراد ضعيف لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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