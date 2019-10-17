علم السقا وعريس سمية الخشاب وعنوان أصالة.. أخطاء النجوم على السوشيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحرص العديد من النجوم على التواصل مع جمهورهم من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويفضل بعضهم أن يدير صفحاته أشخاص متخصصون، تجنبًا للأخطاء التي قد تحدث، إلا أن الكثيرين منهم يقعون في أخطاءٍ فادحة؛ مما يعرضهم للسخرية و يفتح عليهم النار من قبل المستخدمين.

السقا.. علم إيطاليا بدل لبنان

الفنان أحمد السقا، أحدث الفنانين الذين ارتكبوا أخطاءً على السوشيال ميديا، فخلال إعلانه تضامنه مع الشعب اللبناني بعد تعرض بعض المناطق لحرائق ضخمة، ومع حرصه على مساندتهم من خلال تغريدة له عبر حسابه "بتويتر" قال فيها: "اللهم احفظ لبنان وشعبها" ووضع علمًا بجوار هذا الدعاء، لكنه لم ينبته أن العلم الذي وضعه هو لجزيرة تاهيتي وليس العلم اللبناني". ‎

أصالة.. تنشر عنوانها

أما الفنانة السورية أصالة، فقد ارتكبت خطأً فادحًا، بسبب قلة خبرتها في استخدام السوشيال ميديا، إذ نشرت صورًا للبطاقات المدرسية الخاصة بنجليها "آدم وعلي"، مبيّنًا فيها عنوان منزلها وأرقام تليفوناتها هي وزوجها المخرج طارق العريان، ما سبب لها ضررًا كبيرًا اضطرها لتغيير محل إقامتها تجنبًا للسرقة.

وعن ذلك قالت أصالة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها كانت سعيدة بدخول نجليها "آدم وعلي" المدرسة، فنشرت كارنيهي المدرسة الخاص بهما، ولم تخف البيانات الشخصية المكتوبة بهما، ولم تدرك ذلك إلا بعد وقت طويل.

وعن رد فعلها زوجها بشأن هذا الموقف، أكدت أصالة أنه انفعل بشدة، قائلة: "طارق اتعصب كتير بصوت عالٍ.. واستغرب اللي عملته.. أنا فعلا معرفش عملت كده إزاي؟.. أنا سريعة ما بفكر.. بفكر بسرعة وبنفذ مبركزش".

غادة عبدالرازق.. فيديو لايف

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الفنانة غادة عبد الرزاق أوقعتها السوشيال ميديا في موقف لا تحسد عليه، إذ قررت أن تتواصل مع جمهورها من خلال بث فيديو لايف، الأمر الذي عرضها لموجة انتقادات لاذعة نظرًا لظهورها في الفيديو بشكل غير لائق.

وعلى الرغم من حذفها للفيديو إلا أن ذلك لم يشفع لها، فخرجت لتتبرأ منه، ولكنها في النهاية اعتذرت عن الفيديو قائلة: "ده كان امتحان من ربنا، لكن الناس أقول لهم أنا أخطأت فعلا وأنا آسفة، آسفة لجمهوري وآسفة للناس وآسفة لبلدي ولفني".

وتابعت: "أقسم بالله، وحياة خديجة وجويرية وابنتي روتانا أنا عمري في حياتي ما قصدت إن أقلل من نفسي أو أعمل شيئًا خاطئًا، فأنا أحترم نفسي واسمي وأهلي وبلدي منذ 26 عامًا وأحترم كل حاجة حولي".

وقالت: "لم أخطئ في حياتي لكنني لست ملاكًا، أخطأت يومها لأنني كنت مرهقة طول اليوم وعدت بالليل وتناولت عقاقيري، والأدوية النفسية معروف أنها تتسبب في حالة هذيان"، موضحة أن الناس قالوا لي إني كنت سكرانة، لم أكن سكرانة الحكاية إني أتلقى علاجًا منذ 22 سنة وأتناول عقاقير، وعندما كتبتم لي لم أر الكلام لأنني لا أستطيع القراءة دون نظارة".

سمية الخشاب.. تورتة خطأ

أما الفنانة سمية الخشاب، فقد وقعت في خطأ كبير عندما نشرت صورة من "تورتة" زفافها على الفنان أحمد سعد، إلا أن الصورة كشفت أنها من زفاف آخر وليست من حفل زفافها، فقد ظهر اسم العريس على أسفل "التورتة" وهو شخص يدعى "أيمن"، الأمر الذي آثار جدلًا بين الرواد، متسائلين: "مين أيمن ده؟"، لكنها اكتفت بحذف الصورة ولم تعلق على الأمر بتاتًا.

ساندي التونسية.. الحسد

الفنانة التونسية ساندي، تعرضت لهجوم لاذع عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلاد نجلتها "آفا"، وحرصت على مشاركة الجمهور بعدد كبير من الصور ولكنها أخفت صورة نجلتها فيها جميعها، وعن طريق الخطأ كشفت عن وجه ابنتها في إحدى الصور، حيث وضعت صورة لابنتها على الطاولة ضمن ديكورات الحفل، ولم تنتبه لإخفائها مثلما فعلت في كل صور ابنتها في الحفل.

وانتقدها الجمهور حينذاك وطالبها بعدم مشاركتهم الصور طالما تخشى من الحسد.