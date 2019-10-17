في يومه الأول بـ"السينمات".. إيراد "أنت إيه" يتجاوز 12 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء فيلم "أنت إيه"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 16 أكتوبر، إيراد قُدر بـ12 ألفًا و537 جنيهًا. الفيلم مقتبس من فكرة فيلم Pk الهندي للفنان عامر خان الذي تم عرضه عام 2014، وتدور أحداثه في قالب درامي كوميدي.

"أنت إيه" سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم "مسرح مصر"، منهم: إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر.