محمد رمضان يدعم منتخب مصر للجودو

نشر النجم محمد رمضان، صورة له برفقة منتخب مصر للجودو الذي ينافس بالبطولة العسكرية بالصين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادلالصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق "رمضان" علي الصورة قائلا: "مبسوط إننا اتقابلنا صدفةجميلة وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة".
ويشار ان آخر أعمال محمد رمضان، فيديو كليب "هما عايزينها فوضي"، والذي حقق 5 ملايين مشاهدة بموقع الفيديوهات "اليوتيوب".
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