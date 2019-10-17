محمد رمضان يدعم منتخب مصر للجودو

نشر النجم محمد رمضان، صورة له برفقة منتخب مصر للجودو الذي ينافس بالبطولة العسكرية بالصين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق "رمضان" علي الصورة قائلا: "مبسوط إننا اتقابلنا صدفة جميلة وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة". جميلة وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة". Advertisements ويشار ان آخر أعمال محمد رمضان، فيديو كليب "هما عايزينها فوضي"، والذي حقق 5 ملايين مشاهدة بموقع الفيديوهات "اليوتيوب".

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