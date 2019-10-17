فيديو.. هشام عباس يطرح "خليك هنا" من ألبومه الجديد

طرحت اليوم شركتى "مزيكا وعالم الفن" للنجم هشام عباس أغنيته الخامسة "خليك هنا" -Lyrics Video- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهى إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس الغنائي الجديد الذى سيطرح فى الأسواق قريبا. أغنية "خليك هنا" من كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع وسام عبد المنعم. يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح أربع أغنيات من ألبوم هشام عباس الجديد من قبل هى "شارى بالغالى" و"حذرتك" و"اهربى" و"عامل ضجة" وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابية. و"اهربى" و"عامل ضجة" وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابية. يقول مطلع أغنية "خليك هنا":..

خليك هنا خليك قرب هات عينى فى عينيك

الليالى وانت وانا عليا البعد مدوب فيا

قلبى داب وشوقى مستنى ليل نهار بنادى والله عليه

انت تيجى ياللى بحلم بيك اصل انت غالى روحى فيك

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