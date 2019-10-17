شاهد.. رسالة مؤثرة لإيمي طلعت زكريا لوالدها

نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا، صورة لها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والانستجرام "الانستجرام". وعلقت "ايمي" علي الصورة برسالة مؤثرة قايلة:"مات رب الأسرة مش باقي منك غير صور وسيره طيبه". وأضافت: ياحبيبى اللهم تغمده برحمتك احنا فخورين بيك وهنغضل كده طول العمر ويارب نكون عملك الصالح ف الدنيا يارب:". كده طول العمر ويارب نكون عملك الصالح ف الدنيا يارب:".

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