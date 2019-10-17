فيديو.. أندرو ماكينزي يكشف كواليس تصوير "أشباح أوروبا"

كشف مصمم معارك الأكشن أندرو ماكينزي كواليس تصوير فيلم "أشباح أوروبا". ونشر ماكينزي فيديو مع الفنانة هيفاء وهبي أثناء الكواليس، عبر حسابه الرسمي Advertisements بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". يذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، و من المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020. حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، و من المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

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