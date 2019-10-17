الليلة.. رحلة الزمن الجميل علي مسرح القاهرة للعرائس

تستعد فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفنى للمسرح، الليلة، لتقديم العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من جديد، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة،في تمام السادسة والنصف مساءً، علي أن يستمر أيام الخميس و الجمعة من كل أسبوع.
يذكر أن "رحلة الزمن الجميل" من تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.
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