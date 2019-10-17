محمد إمام: الرجوع للچيم بيفكرني بأول يوم مدرسة

نشر الفنان محمد إمام صورة له داخل الجيم، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانتسجرام. وعلق "إمام" علي الصورة قائلا:"مش عارف ليه الرجوع للچيم بيفكرني بأول يوم مدرسة:". عارف ليه الرجوع للچيم بيفكرني بأول يوم مدرسة:". ويشار ان آخر أعمال محمد إمام، مسلسل "هوجان"، الذي عرض بموسم رمضان 2019. عرض بموسم رمضان 2019.

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