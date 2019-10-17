شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بجلسة تصوير على البحر

اثارت النجمة رانيا يوسف الجدل بجلسة تصوير جديد لها من على البحر وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيدوهات الانستجرام. وظهرت رانيا يوسف في الاطلالة من علي البحر بفستان أبيض قصير. Advertisements ومن ناحية اخري تنتظر "يوسف" عرض مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" خلال الايام المقبلة علي شاشات التلفزيون. المسلسل بطولة كلا من: رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى. قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

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