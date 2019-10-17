تراند اليوم : ربنا يقوي إيمانك .. رولا يموت قرأت قرآن لهيفاء وهبي علشان تبقي بخير

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت، في لقاء لبناني متلفز، أنها تصالحت مع شقيقتها الفنانة هيفاء وهبي، وقامت بزيارتها في المستشفى، إبان الفترة التي تعرضت فيها “هيفاء” لـ وعكة صحية، لتفجر مفاجأة للجمهور بعد تصالحهما.

وأكدت رولا يموت، أنها قامت بزيارة هيفاء وهبي، بعد فترة طويلة من الخلاف بينهما، مشيرة إلا أنها احتضنتها وقبلتها، وقرأت لها بعض آيات القرآن الكريم ومازحتها، لافتة أن “هيفاء” كانت موجوعة في تلك الفترة، لكنها كانت مسرورة أيضًا.

يذكر أن رولا يموت هي أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أمها، التي تُدعى “سيدة”، وهي مصرية الجنسية، وحدث بينها و”هيفاء” خلافات متصاعدة، وصلت إلى مرحلة السباب، والتقاضي أمام المحاكم منذ عدة سنوات.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم “عقدة الخواجة” الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.