تراند اليوم : إعلان تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية بحضور منير و 92 فنان

الاسكندرية – نسرين عبد الرحيم

عقدت دار الاوبرا المصرية مؤتمراً صحفيا للاعلان عن تفاصيل الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تعقد فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل وحضره الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان ، الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وعدد من اعضاء اللجنة التحضيرية هم الموسيقار حلمى بكر ، الموسيقار سامى الحفناوى ، الموسيقار ماجد سرور ، الشاعر جمال بخيت ، الشاعر هاني عبدالكريم ، الموسيقار محمد رحيم ، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والاعلامى محمد منير مدير عام اعلام الاوبرا الذى ادار المؤتمر الصحفى .

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة لرئيس الاوبرا استعرض خلالها الفعاليات التى تضم 37 حفل غنائى وموسيقى يحييها 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر ، لبنان ، العراق ، الاردن ، المغرب ، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور ، كما تكرم 12 شخصية ساعمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير ،الشاعر الكبير فاروق جويدة ، الموسيقار البحرينى وحيد الخان ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المطربة مى فاروق ، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة ( كريم العراقى ) ، الموسيقار عمرو إسماعيل ، المايسترو عادل اسكندر ، عازف الكمان محب فؤاد مهنى ، عازف الايقاع الدكتور هشام العربى ، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد ، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير ، واشار الى المشاركة الاولى للنجم محمد منير مؤكداً ان مهرجان الموسيقى العربية يعد احد اهم المحافل الدولية المتخصصة مؤكداً نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عام حيث نجح فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمناً دور المؤسسات الاعلامية فىالقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوعة .

وتوجهت مدير المهرجان والمؤتمر بالشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة على دعمها لتطوير كما اشادت بجهود اعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية كما وقدمت التحية لجميع الفنانين والباحثين المصريين والعرب الذين شاركوا فى الفعاليات طوال الدورات السابقة .

وقال الموسيقار حلمى بكر ان مهرجان الموسيقى العربية بات فى مقدمة المحافل الدولية المتخصصة ، واوضح ان التطوير الذى تشهده الفعاليات يعبر عن الحداثة النابعة من التراثيات ، منوها ان اسم المهرجان يحمل فى طياته قيم الاصالة والفن الجاد .

واضاف الشاعر جمال بخيت ان مصر تمتلك تراث فنى عريق يتميز بالثراء مشيداً بالدور المتميز الذى تلعبه وزارة الثقافة فى تشكيل الوعى والارتقاء بالمجتمع من خلال انشطتها فى مختلف ارجاء مصر وقال ان الاوبرا احتفلت منذ ايام بعيدها الـ 31 وتتواكب فعاليات الدورة 28 مع مرور 150 على افتتاح الاوبرا الخديوية .

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واستدرك الاعلامى محمد منير عضو اللجنة التحضيرية ان وزارة الثقافة تنظم احتفال ضخم بهذه المناسبة التى تعد فخراً للوطن باعتبار مصر من اوائل الدول التى شهدت فن الاوبرا الراقى مؤكداً انه جارى اعداد برنامج يليق بمكانة وريادة مصر .

وقال الشاعر هانى عبد الكريم ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية نجح منذ ميلاده فى تقديم اصوات متعددة للجمهور باعتباره نموذجاً للفنون الجادة مشيداً بدور الاوبرا المصرية فى خلق حالة ابداعية تردد صداها فى ارجاء . مصر والوطن العربى

كما وصف الموسيقار ماجد سرور مهرجان الموسيقى العربية بالعيد السنوى للفن الراقى مؤكداً ان الفعاليات تشهد جرعة مميزة من الموسيقى الخالصة التى تعمل على السمو بالوجدان .

وقال الموسيقار سامى الحفناوى ان المهرجان ينطلق من القاهرة عاصمة الفنون فى الوطن العربى على مر التاريخ ومن الاوبرا منارة الفن فى البلاد مركزاً تنويريا يكشف المواهب الجادة والمتميزة ، كما توجه بالشكر للثقافة المصرية على السعى الدؤوب للحفاظ على المستوى الراقى للفنون فى مصر .

وعن المؤتمر العلمى المصاحب قالت الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية ان مؤتمر هذه الدورة بعنوان الموسيقى والمجتمع فى العالم العربى ويناقش ثلاثة محاور هى جدلية العلاقة بين الشباب العربى وتراثه الموسيقى ، الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر ، اثر الحراك المجتمعى على ابداع المرأة فى الموسيقى ويصاحبه لاول مرة محاضرة وورشة عمل تناقش المقام الذى يعد اهم عنصر فى الموسيقى العربية بهدف احياء التراث المقامى باستخدام التكنولوجيا الحديثة .