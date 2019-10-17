ياسمين رئيس تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة طلاقها

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 06:05 مساءً - بعد تداول الأخبار حول طلاق الفنانة المصرية ” ياسمين رئيس ” من زوجها المخرج ” هادي الباجوري ” عقب نشرها لتغريدة تحدثت بها عن الانفصال بين الأزواج والحزن الناجم عن ذلكوالتي لم تقم بتفسيرها أو السبب من وراءها مما أثار الجدل والتساؤلات بين جمهورها ومتابعيها حول العلاقة بينها وبين زوجها بالوقت الحالي .

خرجت ياسمين رئيس عن صمتها لتكشف حقيقة الأمر ونفيها له معلنة عن مفاجئتها بما تداول واستخدام وفهم تغريدتها بشكل خاطئ وتداولها لهذا الأمر بشكل واسع وسريع .

وكتبت ياسمين في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة تعليقا على ذلك : ” من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش .. يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم .. شكرا ” .