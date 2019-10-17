فاطمة عادل تؤكد أن السجان في أغنية فيلم "بين بحرين" ليس بالضرورة رجلاا

أوضحت الفنانة فاطمة عادل أن أغنية "أقوى من الأول"، أغنيتها مع الفنان هاني عادل لفيلم "بين بحرين"، خضعت لبعض التغييرات لتكون أكثر ملاءمة لشخصية "زهرة"، التي تجسدها في الفيلم.



وقالت فاطمة عادل، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC، إن صناع الفيلم وضعوا في اعتبارهم اللون الغنائي الذي تقدمه، الذي يغلب عليه غناء المواويل والتراث والسيرة الهلالية، فطلبوا منها غناء موال في البداية، إلى جانب أن الجزء الذي يغنيه هاني عادل لا يصلح لأن يجيء على لسان "زهرة"، فهو موجه لها.



وعن جملة "حتلاقي 100 سجان" الواردة في الأغنية، قالت فاطمة عادل إن السجان ليس رجلا بالضرورة، وقد يكون فكرا أو ظروفا أو قيودا أوتقاليد، وربما يكون سلبية من جهة النساء، فالجدة أم "زهرة" في الفيلم مثلا سجينة أفكار معينة، وترغب في سجن ابنتيها وأحفادها أيضا.

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