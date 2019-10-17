تحيي مطربه مصر الأولى والوطن العربي حفلاً كبيرا بمهرجان الموسيقى العربية الـ 28 بعد عودتها إلى المهرجان لتزيد المهرجان قوة وأبداع. ومن المعروف أن حفلات أنغام بدار الأوبرا المصريه كامل العدد وذلك لوجود قاعدة جماهيره كبيره في مصر وخارج مصر يصاحب أنغام بالحفل المايسترو العالمي هاني فرحات و راندا رياض مديره أعمالها وتقوم أنغام بغناء باقة من أجمل أغانيها على مدار مشوارها الكبير والعريق. قد يهمك ايضاً: تعرف على جدول حفلات الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية تعرف على حقيقة المشاكل بين أنغام وأصالة على إحياء ليلة مهرجان الموسيقى العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تحيي حفلًا في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 6 تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.