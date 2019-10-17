أبو وتارا عماد يكشفان كواليس تصوير أغنية "حبيبي يا ليل"

قالت الممثلة تارا عماد إنها تحمست كثيرا للمشاركة في فيديو كليب أغنية "حبيبي يا ليل"، التي غناها الفنان أبو على المسرح في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، لأنها أشبه بفيلم قصير، وليست مجرد كليب لأغنية.



وفي مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي"، أوضح منتج الأغنية محمد جابر أن الاختيار وقع على تارا عماد لأسباب تتعدى كونها ممثلة، فبطلة الأغنية يجب أن تكون قادرة على تحمل أداء رقصات الباليه، فضلا عن كونها ممثلة بارعة.



وعن تعاونه مع المخرجة مريم أبو عوف في إخراج كليب "حبيبي يا ليل"، قال أبو إن مريم أبو عوف تظل هادئة وتتفحص جميع أجزاء الموضوع كفنانة طالما كانت خارج مكان التصوير، لكنها بمجرد دخول الموقع، تحرص على أن يسير كل شيء على المسطرة.



وعبرت تارا عماد عن سعادتها بالتعاون مع مريم أبو عوف للمرة الأولى في الكليب، الذي تظهر به كراقصة ومدربة باليه للأطفال، تربطها علاقة حب بأبو، ووصفت التدريبات الخاصة برقصتها المنفردة في الكليب بأنها كانت عنيفة، بمعدل أربع ساعات يوميا لمدة ثلاثة أيام، ونفت أن تكون بصدد التحول إلى احتراف رقص الباليه، الذي بدأت تعلمه كهواية قبل عامين تقريبا، نظرا لصعوبة ذلك في الكبر، إلى جانب انشغالها بالتمثيل، وإن كانت ترغب في الانضمام لورش الرقص المختلفة.



وأشار أبو إلى أن الخطة التي يعمل بها مع شركة "جاما ميوزك" في الفترة الحالية هي إطلاق مجموعة من الأغاني تصدر كل واحدة منها في فيديو كليب خاص بها.



قد يهمك ايضاً:

تارا عماد مع خالد الصاوى فى " شريط 6 "

إطلالة جذابة للفنانة الشابة تارا عماد