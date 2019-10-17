الفنانة كارول سماحة تطلق كليب "انشالله"

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها "انشالله"، على طريقةالفيديو كليب، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب". وشاركت "سماحة"، متابعيها صورة لها مرفقة بعبارة "انتهى الآن"، في إشارة للفيديو كليب الذي طرحته منذ دقائق قليلة. علىى جانب آخر، يعرض حاليًا لكارول سماحة فيلم "بالصدفة" في دور العرض اللبنانية، الفيلم بطولة: كارول سماحة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامي أبو حمدان، وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو. قد يهمك ايضاً: Advertisements كارول سماحة تُحيي حفلًا في مهرجان زحلة كارول سماحة تعود إلى اعتلاء مسرح قرطاج بعد غياب استمر لـ خمس سنوات

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