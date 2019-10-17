هاني شاكر يعلن عن مفاجأة للجمهور في حفل "دار القوات الجوية"

يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي بدار القوت الجوية، الجمعة 25 أكتوبر.

وأعلن "شاكر"، عن تفاصيل الحفل عبر حسابه بـ"انستجرام"، إذ خفض سعر التذاكر بنسبة 15% من ثمنها الأصلي، وذلك من خلال استخدام الكود الخاص بالفنان، فضلًا عن إعلانه عن عشاء فندقي للجمهور عقب انتهاء الحفل.

وطرح شاكر مؤخرًا "كليب" بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.

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الفنان هاني شاكر يطرح "مصر بالنسبة لك إيه"