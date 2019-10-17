إيرادات ضعيفة لـ"الطيب والشرس واللعوب" بعد أسبوعين من طرحه

حقق فيلم "الطيب والشرس واللعوب" إيرادات إجمالية بلغت 740 ألفًا و162 جنيهًا، منذ بداية عرضه.

طُرح الفيلم قبل أسبوعين في دور العرض المصرية، وينافس الأفلام الموجود في دور العرض منذ عيد الأضحى الماضي، ومنها "ولاد رزق 2" و"الكنز 2" و"خيال مآتة".

الفيلم بطولة مي كساب ومحمد سلام وأحمد فتحي وبيومي فؤاد، ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.

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