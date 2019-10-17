"أكاديمية الفنون" تنفي شائعات وجود حريق داخلها

أصدرت أكاديمية الفنون برئاسة نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، بيانًا للرد على الشائعات التي ترددت منذ قليل عن وجود حريق بالمنطقة الخلفية من الأكاديمية.



جاء في البيان: بشأن ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون، تهيب أكاديمية الفنون نشطاء الفيس بوك والمواقع الالكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الاخبار التي تخص المؤسسات و المواقع العريقة و الحيوية، فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون.



كل ما هناك أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق مما ادى لاشتعال كومة من القش وانقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية ولقد تمت الإصلاحات على الفور و عاد التيار الكهربي وتمت إزالة كافة الأثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي أضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الأكاديمية و منشآتها.

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