إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية

تحيي المطربة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا بمدينة الإسكندرية، في ديسمبر القادم. ونشرت إليسا البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت: "انتظروني في الإسكندرية قريبًا". الحفل يقام يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر القادم، بنادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية. يذكر أن إليسا، تستعد خلال الفترة القادمة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، وكانت قد أعلنت اعتزالها عقب طرح الألبوم في أكتوبر الجاري. Advertisements قد يهمك أيضاً : إليسا تتضامن مع اللبناني المخطوف جوزيف حنوش بسبب تغريدة لـ تركي آل الشيخ إليسا تحرج أحد متابعيها على تويتر

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