محمد فراج يؤكد أنه قرر المخاطرة في بطولة فيلم "القشاش"

أكد الفنان محمد فراج أنه شعر بالقلق عندما عرض عليه دور البطولة في فيلم "القشاش" (عرض عام 2013)، فمسألة البطولة لم تكن في تفكيره في تلك الفترة.
وأوضح محمد فراج، في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، أنه تحمس للدور بسبب إعجابه بالشخصية، واعتقاده بأنها ملائمة له، فقرر المخاطرة بأداء دور البطولة، وساعده على ذلك المساندة التي حصل عليها من المخرج إسماعيل فاروق، والمؤلف محمد سمير مبروك، وشركة الإنتاج.
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