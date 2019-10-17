الفنان علي ربيع يترك صادق الصباح بسبب تامر مرسي

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان علي ربيع على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” عن تعاقده مع المنتج تامر مرسي هو وصديقه الفنان مصطفي خاطر.
وقد كان علي ربيع كان متعاقد بشكل فعلي مع المنتج صادق الصباح، لتقديم عمل درامي لرمضان القادم 2020، ولكن بسبب رغبة الصباح في عرض المسلسل عبر القنوات العربية واللبنانية وتهميش عرضه على القنوات المصرية، فضل علي ربيع الانفصال عن الصباح وتقديم عمل مع المنتج تامر مرسي، مع قيام ربيع بدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجد في العقد، وذلك دون مشاكل مع الصباح ولكن تم الانفصال بكل ود واحترام.
يذكر أن، علي ربيع شارك في رمضان 2019 بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” مع المنتج صادق صادق وشارك في بطولة العمل العديد من النجوم وأبرزهم صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندى عادل، ومحمد محمود وغيرهم.
” فكرة بمليون جنية” من إنتاج شركة “المتحدين” للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.
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