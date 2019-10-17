تامر حسني يتوجه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي

نشر الفنان تامر حسني، منذ قليل، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع "" من مطار القاهرة الدولي متجها إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي غدًا الجمعة.

وعلق الفنان تامر حسني على الصورة قائلا:"إن شاء الله في الطريق إلى المملكة العربية السعودية مدينة الرياض".

يذكر أنه من المقرر أن يحيي الفنان تامر حسنى والفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا يوم ١٨ أكتوبر الجارى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم كل من الثنائى مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة لدى الجمهور السعودي، إذ إن الحفل سيبدأ في العاشرة مساء ويستمر حتى صباح اليوم التالى.

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