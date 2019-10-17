نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة.



وقال "مصطفى"، إن الموسيقار كان محتجزًا في المستشفى من ثلاثة أيام بسبب تعرضه لجلطة في المخ وهو نفس السبب الذي حجز على أثره في المستشفى أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.



وأضافت أن نقابة الموسيقين تقوم بكامل دورها للوقوف بجانب أعضائها، مؤكدة أنهم دائمًا يسألون عن جمال سلامة، ويأتون له بكل طلباته. قد يهمك ايضاً: نادية مصطفى تشكر جمهورها وتطالبه بالدعاء لها بالتوفيق نادية مصطفى تستقبل شهر رمضان بتسجيل "إنت إلهي" و"غنوة الشهيد"

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